خدمات البريج يتوج بكأس الناشئين لكرة السلة

توج نادي خدمات البريج ببطولة الناشئين لكرة السلة تحت 16 سنة للموسم 2022_2023 بالمحافظات الجنوبية، عقب فوزه (53_35) على منافسه شباب المغازي، وذلك مساء الخميس، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

حضر اللقاء أ. محمد العمصي الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الفلسطينية، خليل أبو شمالة نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، عضوي الاتحاد الدكتور أحمد حمدان، والأستاذ محمد ريان، ومجلس إدارة ناديي خدمات البريج وشباب المغازي، وعدد كبير من الجماهير.

وسيطر خدمات البريج على نتائج كافة أرباع المباراة على النحو التالي: (15_10)، (10_8)، (14_3)، (15_14).

وقدم اتحاد كرة السلة كأس البطولة والميداليات الذهبية لخدمات البريج صاحب المركز الأول، فيما نال شباب المغازي ميداليات المركز الثاني.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي سائد حميد، مؤمن الجربة، موسى غنام، مسجل جاد آغا، ميقاتي مباراة مروان حمد، ميقاتي 24 ثانية دولي سعيد ضيا زادة.