وكالة الرأي الفلسطينية اعرف إزاى تحمى هاتفك من التطبيقات المزيفه ومنع الاختراق وكالة الرأي الفلسطينية خطوات بسيطة تحد من وقت استخدام أطفالك للهاتف وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على تطبيق دويين الذى تستخدمه الصين بديلا عن تيك توك وكالة الرأي الفلسطينية عصير التفاح يساعد في تقليل الوزن وتخفيف الإمساك وكالة الرأي الفلسطينية الأعراض والأسباب الشائعة لحمض المعدة الزائد وكالة الرأي الفلسطينية 4 طرق لتقليل انتفاخ البطن وكالة الرأي الفلسطينية خدمات البريج يتوج بكأس الناشئين لكرة السلة وكالة الرأي الفلسطينية في اليايان..العثور على كرة برتقالية عملاقة ثانية وكالة الرأي الفلسطينية هل تعرف التفاح الأسود؟ وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 7 إصابات في 8 حوادث سير خـلال الـ 24 ساعة الماضية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي الأسير محمود البرغوثي

03 آذار / مارس 2023 11:06

sAZmK
sAZmK

 جددت محكمة عوفر العسكرية الاعتقال الإداري بحق القيادي الأسير محمود يوسف البرغوثي، لمدة 6 شهور جديدة.

وأفادت زوجته الناشطة السياسية فادية البرغوثي، أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحق الأسير البرغوثي لمدة 6 شهور، قبل أيام من موعد الإفراج عنه وانتهاء أمر الإداري السابق.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير البرغوثي بداية شهر سبتمبر – أيلول 2022 بعد دهم وتفتيش منزله في قرية دير غسانة قضاء رام الله، وبعد عدة أيام حولته للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنه خلال اليومين القادمين.

 واعتقل البرغوثي ما يزيد عن سبعة سنوات ودخله عامه الثامن معظمها اعتقال إداري، كما أنه عانى من الاعتقالات السياسية لدى أجهزة أمن السلطة لمرات عديدة.  ويعاني الأسير البرغوثي من مشاكل في الكلى ومكث في مستشفيات الاحتلال عدة أيام، وأجريت له عملية فيها قبل سنوات، كما أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

والأسير محمود يوسف برغوثي، مواليد 1966 ولد وترعرع في قرية دير غسانة قضاء رام الله، درس عامين في بريطانيا هندسة حاسوب، ولدى عودته لزيارة لأهله حرمه الاحتلال من مغادرة فلسطين والعودة لبريطانيا لإكمال تعليمه، ومنذ ذلك الحين ما زال ممنوعا من السفر، حتى اليوم لما يزيد عن ثلاثين عاما.

وحصل الأسير برغوثي على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال، وحصل على استحقاق مدير الشؤون المالية والإدارية في مديرية أوقاف رام الله، لكن بقي كمسمى دون أية صلاحيات بسبب قرارات أمنية، حيث رفضت أجهزة أمن السلطة الموافقة على منحه صلاحيات في عمله.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟