تعليم الغرب يُكرم المشرف التربوي د.ماجد الرنتيسي لبلوغة سن التقاعد

غزة- وكالة الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، مشرف مبحث التربية الإسلامية فيها دماجد الرنتيسي لبلوغه السن القانوني للتقاعد.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم في قاعة مدرسة الكرمل د.أحمد أبوندا وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لشئون التخطيط والتطوير، وأ.حمدي الدلو مدير التربية والتعليم، ود.جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، ود.خالد المزين مدير الدائرة الإدارية ورئيس قسم الإشراف أ.فلاح الترك إلى جانب لفيف من رؤساء الأقسام والعاملين في المديرية ومدراء المدارس وذوي المحتفى به.

وذكر د.أحمد أبوندا في حديثه مناقب المشرف الرنتيسي خلال سنوات خدمته في المسيرة التعليمية، مشيداً بجهوده الكبيرة في كافة الميادين التعليمية المختلفة، متمنياً له التوفيق والسداد في حياته بعد التقاعد.

بدوره أكد أ.حمدي الدلو أن الرنتيسي بمثابة كنز من كنوز التربية الإسلامية، مضيفاً أنه كان ركناً أساسياً في العديد من اللجان العاملة في المديرية بشهادة جميع من عمل معه.

وفي كلمة لقسم الإشراف ألقاها أ.معتز الحاج، والذي بدوره اشاد بتفاني المحتفى به خلال سنوات خدمته الطويلة والجهود التي بذلها في تطوير عمله، وأضاف إننا نلتقي اليوم لنكرم زميل فاضل قدم وبذل كل وقته وجهده خدمة لأبناء وطنه وأمته، فكان له بصمات وانجازات في المديرية من خلال عمله كمعلم وكمشرف تربوي.

وفي كلمة للمحتفي به عبر د.ماجد الرنتيسي عن شكره وسعادته بهذا التكريم الذي يُعبر عن صدق المحبة والأخوة، وأضاف أنه لشرف عظيم أن أكرم اليوم ويحتفي بي زملاء وأخوة أعتز وافتخر بهم، مشيراً إلى أنه مستمر في خدمة التعليم وسيكون دائماً على أهبة الاستعداد حتي بعد التقاعد.

وتخلل الاحتفال فقرة شعرية للمشرف التربوي أ.خليل نصار، وتم تقديم العديد من الهدايا التذكارية والدروع التقديرية من قبل مدير التعليم وكافة الزملاء القادمين لتهنئة المحتفى به بوصوله لسن العطاء وذلك لجهوده في خدمة العملية التعليمية.

