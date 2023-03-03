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رغم تشديدات الاحتلال

70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

03 آذار / مارس 2023 02:14

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أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن نحو 70 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل، ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

 وامتلأت ساحات المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة بالمصلين، وبينهم نساء وأطفال أموا المسجد منذ ساعات الصباح.

وخلال خطبة الجمعة قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح، إن الاحتلال يشن حملة إعلامية ضد شهر رمضان لتخويف المسلمين وثنيهم عن الوصول الى المسجد الأقصى.

وقال سرندح إن المسجد الأقصى أرض الإسراء، عهد الله ورسوله لكافة المسلمين، داعياً المرابطين إلى الثبات والحرص على المسجد والحفاظ عليه.

وبشر خطيب الأقصى بقرب النصر، مؤكداً أن المرابطين هم ميزان إيمان الأمة إلى يوم الدين.

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