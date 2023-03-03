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حماس : منْ يهدد بمحي بلدة حوارة سيُمحى من الوجود

03 آذار / مارس 2023 03:10

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قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، سهيل الهندي، اليوم الجمعة، إن من يهدد بمحي بلدة حوارة سيُمحى من الوجود.

وأضاف الهندي في كلمة له خلال مسيرة جماهيرية لحركة حماس في شمال قطاع غزة، أن الحركة جاهزة لدفع كل الأثمان نصرة للقدس والأقصى، مبيناً أن غزة ستبقى حاضرة في كل تفاصيل الثورة الفلسطينية

وأشار إلى أن إجراءات الاحتلال بحق أسرانا لن تزيدنا إلا إصراراً على تحريرهم، مؤكداً أن لدى المقاومة الفلسطينية ما تقوله في قضية الأسرى وإن الأسرى سيخرجون من سجون الاحتلال رغم أنف الحكومة الفاشية.

ودعا الهندي، أهلنا بالضفة والداخل المحتل لشد الرحال للمسجد الأقصى لمساندة المرابطين.

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