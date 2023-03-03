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الاحتلال يستهدف الطواقم العاملة على إخماد حريق مكب النفايات

03 آذار / مارس 2023 05:54

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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، ‏نيرانها صوب الطواقم العاملة على إخماد النيران المشتعلة في مكب النفايات جنوب شرق مدينة غزة، بمنطقة "جحر الديك".

واستهدف الاحتلال طواقم بلدية غزة والدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة والإسكان المتواجدة في المكان، والتي تعمل على إخماد النيران المشتعلة منذ ليلة الأمس، ما يهدد حياة الفِرق المتواجدة وتوقيف عمليات الإطفاء.

واشتعلت النيران في الجزء الشرقي من مكب النفايات الرئيس في "جحر الديك"، لأسباب لم يتم التأكد منها وفق بلدية غزة.

وأكدت بلدية غزة في بيان لها، إنها تعمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات حسب الإمكانيات المتاحة، مع وجود تخوفات من وصول النيران إلى كافة أنحاء المكب، ووقوع "كارثة" محققة على الصعيد البيئي.

بحسب البيان، فإن التقديرات تشير إلى أنها قد تستمر لأيام كونها أكبر من طاقة وقدرة البلدية على إطفائها، فيما ناشدت البلدية المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر بضرورة المساهمة والتدخل لإطفاء الحرائق التي اشتعلت حفاظا على البيئة والصحة العامة.

وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لرفع الحصار، والمساعدة في إدخال المعدات اللازمة لتمكين البلديات من تقديم خدماتها وتشغيل مرافقها بالشكل المناسب والتخفيف من حدة الكوارث والأزمات.

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