وكيل الحكم المحلي يُتابع عملية إطفاء حريق مكب جحر الديك

غزة-الرأي:

أعلنت وزارة الحكم المحلي بغزة، اليوم الجمعة، عن متابعتها لعملية إطفاء حريق مكب نفايات جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة والمستمرة حتى اللحظة.

وقال وكيل الوزارة، م. سمير مطير: "نتابع عملية إطفاء الحريق عن كثب وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية "بلدية غزة، الدفاع المدني، وزارة الأشغال العامة"، وذلك حتى السيطرة على ذلك الحريق والذي يسبب الضرر للمواطنين بالمحافظة الوسطى".

وأكد أن قوات الاحتلال تعرقل عملية الإطفاء من خلال إطلاقها للرصاص قرب الطواقم العاملة مما يؤدي إلى توقف عملية الإطفاء.

وذكر م. مطير أنه على تواصل مع مباشر مع رئيس بلدية غزة، د. يحيى السراج من أجل النجاح بالسيطرة على الحريق والحيلولة دون تكرار حدوثه.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت ‏النيران تجاه مكب النفايات في منطقة جحر الديك مع استمرار عمليات إخماد النيران المشتعلة منذ ليلة الأمس، مما يهدد حياة فرق الطوارئ العاملة وتوقيف عمليات الإطفاء.