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الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات

04 آذار / مارس 2023 08:33

غزة - وكالة الرأي :

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح  أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تسود أجواء خماسينية يوم غدٍ الأحد، لذا يكون الجو حارا، وجافا، ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 15 درجة مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والاثنين، يكون الجو غائم جزئي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلها العام، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائم جزئي بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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