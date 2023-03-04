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اعتقال مواطن من قباطية واقتحام قرى وبلدات جنين

04 آذار / مارس 2023 08:36

اعتقال مواطن من قباطية واقتحام قرى وبلدات في محافظة جنين

جنين - وكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من بلدة قباطية، واقتحمت عددا من قرى وبلدات محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت والد الشهيد محمود عمر كميل، المحتجز جثمانه منذ عامين، بعد دهم وتفتيش منزله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي الزبابدة ومسلية، ما أدى الى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن اصابات أو اعتقالات.

وأشارت إلى أن تلك القوات اقتحمت قريتي الجلمة وعربونة شمال شرق جنين، وشنت حملة تمشيط واسعة.

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