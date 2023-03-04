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الكشف عن أول البطولات الرمضانية في غزة

04 آذار / مارس 2023 08:41

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أعلن المجلس الأعلى للرياضة عن تنظيم بطولة كرة قدم داخل الصالات لجميع أندية غزة، خلال شهر رمضان بإشراف اتحاد  كرة القدم.

ووجه عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ببدء التحضير لإقامة البطولة، حيث سيتم مخاطبة اتحاد الكرة للإشراف على المسابقة، وتوجيه دعوة للأندية، على أن يتم تشكيل اللجنتين العليا والمنظمة في وقت لاحق.

ومن المتوقع أن تقام التصفيات التمهيدية للبطولة في كل محافظة بشكل منفصل، على أن يتأهل أبطال المجموعات للأدوار النهائية.

وستلعب البطولة داخل الصالات المغلقة ليلا تحت الأضواء الكاشفة، ومن المتوقع أن تحظى بحضور جماهيري نظراً لوجود كوكبة من نجوم الكرة الخماسية في غزة.

يذكر أنه أقيمت بطولتين رسميتين للعبة الأولى عام 2004 وتوج بها خدمات رفح وعام 2012 وتوج بها اتحاد خانيونس، وكذلك بطولة تنشيطية قبل عامين توج بها اتحاد خانيونس أيضا.

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