وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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04 آذار / مارس 2023 08:44
غزة - وكالة الرأي :
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين لليوم السبت كالتالي:
سعر صرف الدولار: 3.66 شيكل
سعر صرف الدينار: 5:17 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.89 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل
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