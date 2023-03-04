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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

04 آذار / مارس 2023 08:44

غزة - وكالة الرأي :

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين لليوم السبت كالتالي:

سعر صرف الدولار: 3.66 شيكل

سعر صرف الدينار: 5:17 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.89 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل

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