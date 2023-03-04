هل تعلم ان التمر يسبب زيادة الوزن ؟

قالت خبيرة التغذية أنجليكا دوفال إن التمر يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، كما أنه يحتوي على الكثير من السكر.

تحدثت خبيرة التغذية في مقابلة مع “سبوتنيك”، عن القواعد التي يجب اتباعها حتى لا تكتسب المزيد من الوزن ولا تتعرض لمشاكل الجهاز الهضمي عن طريق تناول هذه الثمرة.

وأشارت إلى أن التمر مفيد في تنشيط الجسم. يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية التي تغذي البكتيريا وتحسن وظيفة الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التمر على كمية كبيرة من السيليكون الذي يحفز تكوين الكولاجين الضروري للبشرة الجيدة والجمال الأنثوي.

كما يحتوي على الكثير من الكروم، مما يعزز عمل الأنسولين، وينظم مستويات الجلوكوز في الدم. يحتوي التمر أيضًا على حمض أميني يمكن أن يكون مفيدًا إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم، يبلغ محتوى السعرات الحرارية في التمر ما يقرب من 300 سعر حراري لكل 100 غرام، كما أن تناول عدد كبير من التمور يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

وأكدت على ضرورة غسل التمر قبل الأكل، وقالت انه يجب غسل التمور قبل الأكل لأن الطبقة اللاصقة التي يمكن أن تتطور بشكل طبيعي أثناء التجفيف هي مكان جيد لنمو البكتيريا. ومن الأفضل تناول التمر إما من دون أي شيء، أو مع الفواكه والخضروات، بحيث يمكن هضمها بشكل طبيعي، ولا تسبب انتفاخ البطن”.

وأضافت دوفال أنه من الأفضل تناول ثلاث إلى أربع تمرات يوميا وأفضل في الصباح. كما أخبرت عما يجب مراعاته عند اختيار التمور على الرفوف، يجب أن يكون مجففا، وليس منقوعا، على سبيل المثال، في شراب السكر. يمكن تحديد ذلك بالعين. إذا كان لزج ويبدو أنه مغطى بطبقة زيتية، فهذا يشير إلى أنه قد نقع. ينمو عدد كبير من البكتيريا والفطريات على السكر أثناء نقل المنتج وتخزينه في المخزن. في كثير من الأحيان، عند النقع، يتم إزالة البذرة أيضًا، وتصل البكتيريا إلى الداخل.

ويشير االلون الداكن إلى أنه تم قطفه وقد نضج. من الأفضل شراء هذه الثمرة فقط. وأشارت دوفال إلى أنه لا يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري تناول التمر إلا بإذن من الطبيب، ومع وجود القرحة والتهاب المسالك البولية، لا ينصح بتناول هذه الثمرة على الإطلاق.