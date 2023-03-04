أطعمة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر

يعاني مرضى السكر من نقص إنتاج هرمون الأنسولين الذي يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهذا النقص يؤدي إلى مضاعفات صحية بالغة على الأشخاص، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني .



أوضحت عدة دراسات حديثة أن هناك بعض الفواكه والخضراوات يمكن أن تساعد على الحد من مخاطر الإصابة بمرض السكر، كما حددت الدراسات اختيار ألوان معينة في الخضراوات والفواكه يمكن أن تساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



كشف باحثون من جامعة توركو ان الألوان الحمراء والزرقاء في الخضراوات والفاكهة لها تاثير كبير في تقليل خطر الإصابة بحالة زيادة السكر في الدم، وتلك الأطعمة مثل البطاطا والفجل والملفوف الأحمر" الكرنب " .



وأكد الباحثون خلال دراساتهم ان عنصر الأنثوسيانين، هو مجموعة من مضادات الأكسدة المسئولة عن هذه الألوان العميقة ، ومتواجد الانثوسيانين داخل البطاطا الأرجوانية والبطاطا الحلوة الأرجوانية والفجل والجزر الأرجواني والملفوف الأحمر ، بالإضافة الي التوت البري والتوت الأبيض، أضافت الدراسة بان الأنثوسيانين يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بشكل أكثر كفاءة .



وفي ذات السياق قال الباحث كانج تشن من وحدة علوم الغذاء بجامعة توركو في فنلندا، "أظهرت الدراسات أنه بالإضافة إلى الخصائص الفيزيائية والكيميائية للانثوسيانين ، أنه أكثر فاعلية كمضاد للأكسدة، حيث يعمل على تحسين الحاجز المعوي في البطن، والذي يمكن من امتصاص العناصر الغذائية الضرورية ، بجانب انه يحافظ على توازن ميكروبيوتا الأمعاء، وقمع المسارات المؤيدة للالتهابات، وتعديل الجلوكوز والدهون.



ومن ناحية اخري أكدت الدراسات أن عصير الرمان قادر أيضا على خفض مستويات السكر في الدم في دقائق لما يحتويه من مكونات تنظم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى البشر، وأحد الأجزاء الفعالة هو الأنثوسيانين. بالإضافة الي أن الأصباغ التي تعطي العصير لونه المميز قادرة على الارتباط بالسكر وتمنع التأثير الكبير على مستويات الأنسولين.



