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5 آلاف أميركي يطالبون بمنع دخول سموتريتش إلى الولايات المتحدة

04 آذار / مارس 2023 11:08

سموتريتش
سموتريتش

وكالة الرأي – وكالات :

وقع أكثر من خمسة آلاف أميركي على عريضة تطالب بمنع ما يسمى بوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول الولايات المتحدة الأميركية والغاء تأشيرة دخوله .

وتطالب العريضة وزارة الخارجية الأميركية باتخاذ خطوات أبعد من مجرد إدانة تصريحات سموتريتش بتنفيذ الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وأشارت إلى قيام مستوطنين بهجمات منظمة على البلدات والقرى الفلسطينية، ونشر الرعب واحراق المنازل في حوارة، وبورين، وزعترة.

 وقالت العريضة: لم يمض سوى أسبوع على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مذبحة في نابلس، التي راح ضحيتها 11 فلسطينيا، وجرح أكثر من 100 في وضح النهار، ليخرج سموتريتش بالتحريض على محو قرية حوارة الفلسطينية.

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