التنمية الاجتماعية تشارك جمعية البركة الخيرية حفل توزيع كفالات الأيتام

غزة- وكالة الرأي

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في وكيل الوزارة د. غازي حمد , ومدير عام الرعاية الاجتماعية د. محمد أبو غنيم , مدير دائرة الأيتام أ. عبدالرحيم طافش , جمعية البركة الخيرية في حفل لتوزيع كفالات على الأيتام تحت عنوان " الوفاء للشهداء في قطاع غزة.

بدوره، أكد وكيل الوزارة على اهتمام وزارته بهذه الشريحة , مثمنا عاليا جهود المؤسسات الشريكة في تقديم المساعدات والكفالات للأيتام.

وأوضح حمد أن وزارته تعمل مع الأيتام من خلال عدد من البرامج والأنشطة التي تحاول من خلالها مساندتهم ، داعياً كافة المؤسسات والجمعيات العلاملة في قطاع الأيتام بضروة التنسيق والتعان المشترك من أجل تقديم خدمة أفضل لهم .

