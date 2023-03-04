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التنمية الاجتماعية تشارك جمعية البركة الخيرية حفل توزيع كفالات الأيتام

04 آذار / مارس 2023 12:02

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غزة- وكالة الرأي 
شاركت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في وكيل الوزارة د. غازي حمد , ومدير عام الرعاية الاجتماعية د. محمد أبو غنيم , مدير دائرة الأيتام أ. عبدالرحيم طافش , جمعية البركة الخيرية في حفل لتوزيع كفالات على الأيتام تحت عنوان " الوفاء للشهداء في قطاع غزة.

بدوره،  أكد وكيل الوزارة على اهتمام وزارته بهذه الشريحة , مثمنا عاليا جهود المؤسسات الشريكة في تقديم المساعدات والكفالات للأيتام.

وأوضح حمد أن وزارته تعمل مع الأيتام من خلال عدد من البرامج والأنشطة التي تحاول من خلالها مساندتهم ، داعياً كافة المؤسسات والجمعيات العلاملة في قطاع الأيتام بضروة التنسيق والتعان المشترك من أجل تقديم خدمة أفضل لهم .
 

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