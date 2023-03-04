وكالة الرأي الفلسطينية " ثابت" يشيد بافتتاح الصالة الرياضية للسيدات وذوي الإرادة وكالة الرأي الفلسطينية طواقم وزارة الأشغال "تشارك في السيطرة على حريق مكب النفايات شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون: عدد عمليات زراعة القرنية بعد حملة التبرع وصل لـ75 وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 38 إصابة في 57 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية وفاة محرر مبعد إلى غزة بعد معاناة مع المرض وكالة الرأي الفلسطينية 5 آلاف أميركي يطالبون بمنع دخول سموتريتش إلى الولايات المتحدة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" والدائرة الرياضية بخان يونس يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية المعابر "تنشر إحصائية لحركة التنقل عبر منفذ بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2476) السبت 4/3/2023
أخبار » الأخبار الحكومية

"وزارة الأسرى " تنعى الاسير المحرر والمبعد إلى غزة يحيى دعامسة

04 آذار / مارس 2023 12:11

الاسير المحرر دعامسه
الاسير المحرر دعامسه

نعت وزارة الأسرى والمحررين بغزة المحرر في صفقة وفاء الأحرار والمبعد إلى غزة يحيى دعامسة من مدينة بيت لحم، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقالت الوزارة في بيان وصل " الرأي" نسخة عنه :"لقد  رحل بعد حياة حافلة بالجهاد والتضحية والعطاء".

وكان دعامسة (61 عامًا) اعتقل في نهاية السبعينيات وحكم عليه بالمؤبد وقضى منه 12عامًا إلى أن خرج في صفقة التبادل التي تمت مع الجبهة الشعبية القيادة العامة عام 1985.

ثم أعيد اعتقاله عام 2002 وحكم عليه بالمؤبد مرتين و40 عامًا قبل أن يتم الإفراج عنه في صفقة "وفاء الأحرار" التي أجرتها حركة حماس مع الاحتلال بوساطة مصرية عام 2011 وأفرج بموجبها عن أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل تسليم الجندي جلعاد شاليط.

وبموجب الصفقة أبعد دعامسة من بيت لحم إلى قطاع غزة، وكان دعامسة يعاني منذ سنوات من أمراض ومنع من السفر للعلاج خارج القطاع رغم مناشدات أطلقها أكثر من مرة.  


 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟