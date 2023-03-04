"وزارة الأسرى " تنعى الاسير المحرر والمبعد إلى غزة يحيى دعامسة

نعت وزارة الأسرى والمحررين بغزة المحرر في صفقة وفاء الأحرار والمبعد إلى غزة يحيى دعامسة من مدينة بيت لحم، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقالت الوزارة في بيان وصل " الرأي" نسخة عنه :"لقد رحل بعد حياة حافلة بالجهاد والتضحية والعطاء".

وكان دعامسة (61 عامًا) اعتقل في نهاية السبعينيات وحكم عليه بالمؤبد وقضى منه 12عامًا إلى أن خرج في صفقة التبادل التي تمت مع الجبهة الشعبية القيادة العامة عام 1985.

ثم أعيد اعتقاله عام 2002 وحكم عليه بالمؤبد مرتين و40 عامًا قبل أن يتم الإفراج عنه في صفقة "وفاء الأحرار" التي أجرتها حركة حماس مع الاحتلال بوساطة مصرية عام 2011 وأفرج بموجبها عن أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل تسليم الجندي جلعاد شاليط.

وبموجب الصفقة أبعد دعامسة من بيت لحم إلى قطاع غزة، وكان دعامسة يعاني منذ سنوات من أمراض ومنع من السفر للعلاج خارج القطاع رغم مناشدات أطلقها أكثر من مرة.





