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اتحاد العاملين في الأونروا بالضفة يعلن استئناف الإضراب

04 آذار / مارس 2023 02:23

الضفة المحتلة - وكال الرأي :

قرر اتحاد العاملين العرب في كالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في الضفة الغربية المحتلة، استئناف الإضراب الشامل والمفتوح وذلك بدءاً من اليوم السبت.

وقالت الاتحاد في بيان له إن الإضراب سيكون في جميع القطاعات ودون أي استثناء بما يشمل القدس.

وأشار الاتحاد إلى أن المفاوضات مع إدارة الوكالة بائت في الفشل بسبب عدم احترام الوكالة المبادرة التي تقدمت بها السلطة منظمة التحرير.

إضافة إلى عدم التزام الوكالة بما طرح من مبادرات بتمديد فترة التفاوض والحوار بناء على طلب الجهات الراعية.

وأكد الاتحاد أن وكالة الغوث لم تبد أي اهتمام ولم تقم بأي خطوة تذكر من أجل التقدم إلى الأمام وأصرت على عدم الانسحاب وعدم التعاطي مع بنود المبادرة.

وحمل الاتحاد وكالة الغوث مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور.

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