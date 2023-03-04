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دول أوروبية تطالب الاحتلال بوقف شرعنة المستوطنات

04 آذار / مارس 2023 02:54

رام الله - وكالة الرأي:

طالب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، حكومة  الاحتلال الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها بشرعنة مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأدان وزراء الدول الست بشدة، في بيان مشترك، صدر اليوم السبت، العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين، مطالبين بضرورة محاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال، وملاحقتهم قضائيا.

ويأتي هذا البيان، إثر تصاعد الهجمات الوحشية للمستوطنين بحق المواطنين، لا سيما في بلدة حوارة قبل أيام، والتصريحات العنصرية التي صدرت عن وزراء في حكومة الاحتلال بالدعوة إلى محوها عن الخارطة.

وكتب الوزراء الأوروبيون "نعيد تأكيد معارضتنا الشديدة لجميع الإجراءات أحادية الجانب التي تهدد حل الدولتين، بما في ذلك في مجال نمو الاستيطان".

كما حثوا "الحكومة الإسرائيلية بحزم على التراجع عن قرارها الأخير بالموافقة على بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة وشرعنة المستوطنات العشوائية".

 

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