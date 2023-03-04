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الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شمال شرق القدس

04 آذار / مارس 2023 04:35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حاجزا عسكريا قرب قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا قرب قرية مخماس، ودققوا في هويات المواطنين وفتشوا مركباتهم، ما تسبب بإعاقة تنقلهم.

 

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