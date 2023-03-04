إصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال، بلدة بيت أمر شمال الخليل المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب أن منعت مشيعين من الوصول بجنازة إلى المقبرة على مدخل البلدة.

وذكرت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة شاب بشظية في قدمه، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.

وأشار تلك المصادر إلى أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح بعض المنازل في المنطقة، واغلقوا البوابة الحديدية على مدخل البلدة.