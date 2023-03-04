وكالة الرأي الفلسطينية غوتيريش يدعو الدول الغنية لتقديم 500 مليار دولار للدول الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية رسامو كاريكاتير إسرائيليون يسخرون من "نتنياهو" و"بن غفير" وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية قطر: دعوة وزير إسرائيلي لمحو حوارة تحريض خطير وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شمال شرق القدس وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يعلن سيطرته على حريق مكب جحر الديك وكالة الرأي الفلسطينية دول أوروبية تطالب الاحتلال بوقف شرعنة المستوطنات وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد العاملين في الأونروا بالضفة يعلن استئناف الإضراب وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على المواطنين غرب الخليل
أخبار » عربي ودولي

غوتيريش يدعو الدول الغنية لتقديم 500 مليار دولار للدول الفقيرة

04 آذار / مارس 2023 07:25

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

وكالات-الرأي:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، الدول الغنية حول العالم إلى دعم الدول الفقيرة ومساعدتها في تجاوز العراقيل التي تقف أمام تطورها اقتصاديا.

وقال غوتيريش، في قمة للقادة تسبق الانطلاق الرسمي، الأحد، في الدوحة، "على الدول الغنية تقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة تلك الدول العالقة في حلقات مفرغة، تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها، وتحسين الصحة والتعليم".

وندد بطريقة تعامل البلدان الأغنى مع تلك الفقيرة. وقال إن "التنمية الاقتصادية تصبح صعبة عندما تعاني البلدان من شح في الموارد وتغرق في الديون بينما ما زالت تعاني من عدم إنصاف تاريخي واستجابة غير متساوية لكوفيد-19".

وشدد غوتيريش على أن "مكافحة كارثة مناخية لم تتسببوا بها بأي شكل من الأشكال هو أمر صعب عندما تكون كلفة رأس المال مرتفعة للغاية" والمساعدة المالية التي يتم تلقيها "نقطة في بحر".

وفيما الدول الفقيرة عالقة في وضع "يفاقم الفقر وعدم الإنصاف"، قال غوتيريش إن الدول الأقل نموا تحتاج إلى 500 مليار دولار "على أقل تقدير" سنويا لمساعدتها على تجاوز مشاكلها وبناء قطاعات يمكنها خلق فرص عمل وتسديد الديون.

وتعهّدت الدول الأغنى بتخصيص مئات مليارات الدولارات لمساعدة الدول الأفقر في مواجهة تغير المناخ، وهو أمر شدد غوتيريش على أن الأمم المتحدة "ستواصل الضغط" لتحقيقه.

وتنص مقترحات تعرف بـ"برنامج عمل الدوحة" على تأسيس نظام يساعد الدول التي تواجه أزمة جوع في ظل الجفاف وارتفاع الأسعار.

كما تدعو الخطة إلى بذل جهود من أجل مساعدة البلدان الأقل نموا على جذب تمويل خارجي وخفض معدلات الفائدة لتخفيف تداعيات ديونها.

ويتوقّع أن تخرج بوتان هذا العام "أو تتخرّج"، كما هو التعبير المعتمد، من مجموعة البلدان الأقل نموا. وستتبعها بنغلادش ولاوس ونيبال وأنغولا وساو تومي وبرينسيبي وجزر سليمان بحلول عام 2026

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟