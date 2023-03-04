مسؤولة أممية تدعو لمحاسبة الاحتلال ووضع حد لإفلاته من العقاب

لندن - وكالة الرأي:

دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إلى إجراء تحقيق في الأعمال الإسرائيلية في فلسطين.

وقالت ألبانيز في لقاء مع هيئة "بي بي سي" البريطانية اليوم السبت، إن التحقيق ضروري لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لإفلاته من العقاب.

وتأتي تصريحات ألبانيز، بعد أن اصدرت ست دول أوروبية بيانا مشتركا، يدين العنف ويدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني.

وأعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، عن القلق البالغ من استمرار أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية.

وأدانوا ما وصفوه بالعنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، مطالبين بمحاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائيا.