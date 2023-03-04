وكالة الرأي الفلسطينية غوتيريش يدعو الدول الغنية لتقديم 500 مليار دولار للدول الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية رسامو كاريكاتير إسرائيليون يسخرون من "نتنياهو" و"بن غفير" وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية قطر: دعوة وزير إسرائيلي لمحو حوارة تحريض خطير وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شمال شرق القدس وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يعلن سيطرته على حريق مكب جحر الديك وكالة الرأي الفلسطينية دول أوروبية تطالب الاحتلال بوقف شرعنة المستوطنات وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد العاملين في الأونروا بالضفة يعلن استئناف الإضراب وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على المواطنين غرب الخليل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مسؤولة أممية تدعو لمحاسبة الاحتلال ووضع حد لإفلاته من العقاب

04 آذار / مارس 2023 07:54

مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز
مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز

لندن - وكالة الرأي:

دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إلى إجراء تحقيق في الأعمال الإسرائيلية في فلسطين.

وقالت ألبانيز في لقاء مع هيئة "بي بي سي" البريطانية اليوم السبت، إن التحقيق ضروري لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لإفلاته من العقاب.

وتأتي تصريحات ألبانيز، بعد أن اصدرت ست دول أوروبية بيانا مشتركا، يدين العنف ويدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني.

وأعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، عن القلق البالغ من استمرار أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية.

وأدانوا ما وصفوه بالعنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، مطالبين بمحاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائيا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟