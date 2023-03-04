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تشغيل قسم الطوارئ الجديد بمجمع الشفاء الطبي

04 آذار / مارس 2023 08:01

القسم الجديد من قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي
القسم الجديد من قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي

غزة-الرأي:

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي، د. محمد أبوسلمية، استلام المرحلة الأولى من مشروع إعادى تأهيل وتطوير قسم الطوارئ والحوادث بالمجمع.

وأكد د. أبوسلمية في تصريحات صحفية وصلت "وكالة الرأي"، أنه تم العمل اليوم بالقسم الجديد ونقل المرضى من القسم القديم.

ودعا المواطنين للتعاون في انفاذ الإجراءات الإدارية والتي تسهل عليهم تلقي الخدمة والرعاية الطبية، واتاحة المجال للفرق الفنية والهندسية والتي تعمل لانجاز المرحلة الثانية من المشروع.

وشدد د. أبوسلمية، على ضرورة عدم التزاحم في القسم الجديد وعدم اصطحاب أكثر من مرافق مع الحالة .

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