الاحتلال يعتقل طفلًا بعد إطلاق النار عليه شمال الخليل

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب مساء، اليوم السبت، طفل برصاص قوات الاحتلال، في مخيم العروب شمال الخليل المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الطفل أمير محمد البس (17 عاما)، ما تسبب بإصابته برصاصتين في اطرافه السفلية، قبل أن تعتقله.