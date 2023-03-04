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الاحتلال يعتقل طفلًا بعد إطلاق النار عليه شمال الخليل

04 آذار / مارس 2023 09:04

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب مساء، اليوم السبت، طفل برصاص قوات الاحتلال، في مخيم العروب شمال الخليل المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الطفل أمير محمد البس (17 عاما)، ما تسبب بإصابته برصاصتين في اطرافه السفلية، قبل أن تعتقله.

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