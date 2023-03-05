الطقس: أجواء خماسينية اليوم

رام الله – وكالة الرأي:

تسود، اليوم الأحد، أجواء خماسينية، ويكون الجو حارا وجافا ومغبراً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 12-11 درجة مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون يوم غد الإثنين، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.