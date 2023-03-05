وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 شبّان من الخليل والقدس وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف عامل في الأمعاء يؤثر على فعالية العلاج الكيميائي للسرطان وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن قلب "بشري روبوتي" ينبض كالحقيقي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: خطوات الأسرى ستكون أكثر تأثيرًا هذا الأسبوع وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء خماسينية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل طفلًا بعد إطلاق النار عليه شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية تشغيل قسم الطوارئ الجديد بمجمع الشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية مسؤولة أممية تدعو لمحاسبة الاحتلال ووضع حد لإفلاته من العقاب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الزراعة تحذر المزارعين من ارتفاع درجات الحرارة غدًا وكالة الرأي الفلسطينية غوتيريش يدعو الدول الغنية لتقديم 500 مليار دولار للدول الفقيرة
أخبار » الأخبار الحكومية

بعد 20 يومًا على بدء برنامج العصيان

وزارة الأسرى: خطوات الأسرى ستكون أكثر تأثيرًا هذا الأسبوع

05 آذار / مارس 2023 08:17

أسرى في أحد سجون الاحتلال
أسرى في أحد سجون الاحتلال

غزةوكالة الرأي:

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن الأسرى في سجون الاحتلال يتجهون نحو خطوات أكثر حدة وتأثيرًا على إدارة السجون خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد عشرين يومًا من برنامج العصيان والاحتجاج على إجراءات إدارة السجون والمتطرف (بن غفير) بحقهم.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن خطوات الأسرى لليوم الأحد تتمثل في إغلاق جميع الأقسام لمدة 3 ساعات (10 صباحًا حتى 1 ظهرًا)، وتنظيم احتجاجات للأسرى في ساحات السجون (الفورة) من خلال جلسات جماعية، واستمرار ارتداء ملابس الأسرى (الشاباص).

وأكدت أن تصعيد الأسرى من خطواتهم هو نتيجة لعدم وجود توجه حقيقي لدى إدارة السجون لإنهاء الإجراءات والقرارات الأخيرة التي تم تنفيذها والتي تمس حياة الأسرى وواقعهم المعيشي بشكل مباشر.

وشددت الوزارة، على أن هذه الخطوات ستبقى في حالة تصاعد حتى موعد الشروع في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المبارك.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟