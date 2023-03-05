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مشعل يدعو الأمة للتوحد لمواجهة بلطجة الاحتلال

05 آذار / مارس 2023 08:56

مشعل
مشعل

الدوحة – وكالة الرأي:

دعا رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل الأمة العربية والإسلامية إلى تجاوز خلافاتها والتوحد والتعاون فيما بينها لمواجهة بلطجة الاحتلال الصهيوني.

وقال مشعل في تصريحات نقلها موقع الحركة الإلكتروني: "لا يليق بالأمة أن تكون مستتبعة، وهي التي ظلت تعيش روح الاستقلال حتى وهي مستعمَرة، مشيراً إلى أن خيارتنا كأمة يجب أن تكون محلية ولا ترتبط بخيارات خارجية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدير الأزمات في المنطقة ولا تحلها، بسبب انشغالاتها بملفات أهم بنظرها، مبيناً أن العدو يعيش على ضعف الأمّة، لكننا نستطيع هزيمته، وغزة أكبر مثال على إمكانية هزيمة هذا العدو.

وبيّن أن حكومة الاحتلال على رأس أجندتها حسم الصراع على القدس والأقصى والضفة الغربية، والتطبيع بهدف التخريب في بلاد العرب، مؤكداً أن التطبيع طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وأكد مشعل على ضرورة توحد الفلسطينيين في أرض المعركة وأمام حكومة البلطجة، كما توحدت المقاومة في نابلس وجنين وغزة وغيرها، مشدداً على أن استرداد الوطن لا يكون إلا بالمقاومة بأشكالها كافة.

ودعا الأمة العربية وأهل المغرب الذين يحمل أحد أبواب المسجد الأقصى اسمهم "باب المغاربة" والأمة التي لها شهداء كثير في فلسطين أن تجدد تاريخها في الدفاع عن الأقصى.

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