شباب رفح يفوز على الخدمات ويؤجل التتويج والشجاعية يعبر الهلال

حقق نادي شباب رفح حامل اللقب فوزاً ثميناً ومعنوياً على نادي خدمات رفح، بنتيجة 1-صفر على الملعب البلديّ في رفح، سجله النجم جمعة الهمص في الدقيقة 21، وشهد اللقاء إهدار مهاجم شباب رفح محمد أبو دان ركلة جزاء في الدقيقة 83، وذلك في افتتاح لقاءات الجولة الـ21، في دور الإياب في الدرجة الممتازة للدوري العامّ للموسم الكروي 2022-2023.ليتأجل بذلك حسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة الـ22 المقبلة.

وبذلك، رفع شباب رفح رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق اللقاءات المباشرة خلف خدمات رفح الذي يمتلك نفس الرصيد 47 نقطة.

حكم اللقاء: عاهد المصري، وساعده محمد الغول، ومحمود ابو حصيرة، وعبد السلام أبوسليسل رابعاً.

اتحاد الشجاعية- الهلال الفلسطينيّ

وفاز نادي اتحاد الشجاعية على الهلال الفلسطينيّ، بنتيجة 2-1 على ملعب اليرموك البلديّ، سجل للشجاعية بسار الصباحين في الدقيقة 33، وموسى حرارة 76، وللهلال محمد خليفة في الدقيقة 22.

وبذلك، رفع اتحاد الشجاعية رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثّالث، وبقي الهلال الفلسطينيّ في المركز السّادس برصيد 26 نقطة. حكم اللقاء: خالد أبو الخير للساحة، وساعده رشيد حمدونة، ومحمد اليازجي، ويوسف بركات رابعاً.

شباب الزوايدة- اتحاد بيت حانون

وأثخن اتحاد بيت حانون الرياضي جراح شباب الزوايدة، وفاز عليه بنتيجة 4-2، على ملعب الشهيد محمد

سجل لبيت حانون، حازم شكشك في الدقيقتين 16، و32، وعدي الغلبان في الدقيقة 44، وعماد السماعنة في الدقيقة 75، وللزوايدة محمد السطري في الديقة 36، وسامح عويضة في الدقيقة 62.

وبذلك، رفع اتحاد بيت حانون الرياضيّ رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، وبقي شباب الزوايدة في المركز الـ12، الأخير، برصيد 12 نطة وتأكد هبوطه رسمياً إلى الدرجة الأوّلى والعودة من جديد من حيث آتى.

حكم اللقاء: حازم الصوفيّ، وساعده محمود الصّواف، وفادي السمهوري، ومحمد النبريص.

الدرجة الأوّلى

وحقق الجلاء أول فوز له على حساب خدمات خانيونس، بنتيجة 1-صفر على ملعب فلسطين الدوليّ، في ختام الأسبوع الـ21 في الدرجة الأوّلى، سجله قصي النجار في الدقيقة 56. وبذلك رفع الجلاء رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأخير، الـ12، وتأكّد رسمياً هبوطه إلى الدرجة الأوّلى، وعودته مرة أخرى من حيث أتى، وبقي خدمات خانيونس رصيده 31 نقطة في المركز الخامس.

حكم اللقاء: موسى غنام للساحة، وساعده مرسيل أبو شدق، ومحمود أبو زر، وعمر الكيلاني رابعاً.

مباريات الأحد

يلتقي اليوم الأحد في ختام الجولة الـ21 من دوري الدرجة الممتازة، ويلتقي خدمات النصيرات وشباب خانيونس على ملعب الشهيد محمد، وغزة الرياضيّ واتحاد خان يونس على ملعب فلسطين الدوليّ، وشباب جباليا والصداقة على ملعب بيت حانون البلديّ.