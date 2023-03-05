تأهل خانيونس والمغازي والرياضي والصداقة لدور النصف النهائيّ

بلغ ناديا شباب خانيونس وغزة الرياضيّ وخدمات المغازيّ والصداقة إلى دور النصف النهائيّ لبطولة كأس المرحوم الرياضيّ سعيد نصار في قطاع غزة، مع افتتاح المنافسات على طاولات الاتحاد في صالة الأسير والشهيد حسن سلامة وسط القطاع، وذلك برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بحضور رئيس الاتحاد محمد صلاح الدلو وعضوي الاتحاد أديب محمّد أبو غزال رئيس لجنة المسابقات، مدير البطولة وياسر اسليم رئيس لجنة التطوير والتدريب. وسيخوض الناديان منافسات الدور المقبل، فيلاقي شباب خانيونس خدمات المغازي، وصيف بطل الكأس السابق، فيما يواجه غزة الرياضيّ الصداقة.

وكانت البطولة جرت بنظام المجموعات، وقسمت الفرق المشاركة الـ ١٨ ناديا إلى ٦ مجموعات، جرى بينهم دوري من دور واحد صعد فريقان عن كلّ مجموعة، وقد جرت المرحلة الثانية في دور الـ١٦ بنظام خروج المغلوب وصولاً إلى دور الثمانية، ربع النهائي، الذي شهد فوز شباب خانيونس على الكرامة 3-صفر، وفوز وخدمات المغازي على الرضوان بنتيجة 3-صفر، وفوز غزة الرياضيّ على شباب البريج، بنتيجة 3-2، وفوز الصداقة على خدمات رفح بنتيجة 3-صفر.، حيث أسفرت النتائج عن وصول شباب خانيونس وغزة الرياضيّ وخدمات المغازي، والصداقة لدور الأربعة.

بطولة فلسطين للترايثلون والدواتلون

يطلق الاتحاد الفلسطينيّ "للتاريثلون والدواتلون" بطولة فلسطين لسباقي الترايثلون والدواتلون، في حدث الأوّل من نوعه من حيث الترتيبات وأعداد المشاركين، ونوعية السباقات الثلاثة، ذلك الأربعاء المقبل الثامن من آذار الجاري، حيث تجري الترتيبات على قدم وساق لإنجاز هذه البطولة المركزيّة التي تجمع بين سباق الدراجات والسباحة في عرض البحر المتوسط، والجري، وبعثت اللجنة المنظمة بالدعوات إلى لاعبي هذه الرياضة، وببطاقات التسجيل لطلبة الجامعات والمدارس الثانويّة للمشاركة في البطولة. هذا، وستعقد اللجنة المنظمة العليا للبطولة هذا الأسبوع اجتماعها الختاميّ والأخير مع اللجان المختصة في السباق، بينها اللجنة الفنيّة واللجنة الإعلاميّة ولجنة التشريفات والتتويج لوضع اللمسات النهائية.

ترتيبات البطولة

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للبطولة أنّ السباق سيسمح فيه للمشاركين ممن تجاوزا سن 15 عاماً فما فوق وسينطلق من محافظة الشمال دوار السودانية امتداد شارع الرشيد شمالاً، موضحة أنّ السباق الأوّل الترايثلون سيرنت، يتكون من ثلاث مراحل، وسيبدأ عند الساعة السابعة صباحاً، ويشرع بالسباحة مسافة 750 متراً، في البحر المتوسط قبالة مدينة غزة، ثمّ سباق الدراجات لمسافة 20 كيلو متراً على امتداد شارع البحر، وأخيراً العدو لمسافة 5 كم.. أمّا السباق الثّاني الترايثلون سيرنت، فسيبدأ الساعة التاسعة صباحاً، وسيبدأ كالتالي: 5 كم جري، ثمّ 20 كيلو متراً بالدراجات، ويختتم 2 كيلو ونصف جرياً.

المؤتمر الفنيّ

وأوضحت اللجنة المنظمة أنّه المؤتمر الفنيّ سيعقد يم الاثنين المقبل السادس من آذار الجاري، بمقر الاتحاد في اللجنة الأولمبية، الساعة 12 ظهراً، وألزمت اللاعبين والمشاركين إلى حضور المؤتمر الفنيّ، مصطحبين معهم بطاقة إثبات الشخصية، وإرسال الاسم من خلال تسجيل الصفحة التابعة للاتحاد، مؤكدة أنّ أي لاعب لن يحضر المؤتمر سيتمّ إبعاده من السباق، دعتهم إلى الاستمرار في متابعة تعليمات اللجنة المنظمة والاتحاد

عبر الصفحة الرسمية. وبشأن تتويج الأبطال الفائزين، ذكرت اللجنة أنّه سيتمُّ تقديم الكؤوس للفائزين الثلاثة في كل ّ سباق على حدا، وكذلك تقديم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للفائزين الخمسة الأوائل.

تمويل صالة خدمات رفح

وأعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة انتهاء صيانة صالة نادي خدمات رفح متصدر الدوري العامّ الممتاز وصاحب أكبر بطولات رسمية وتنشيطية في قطاع غزة ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية - المرحلة الثالثة، وكان عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس أكد أن صيانة الصلة جاء ضمن خطة المجلس خلال شهر آذار الجاري التي سبق أن أعلن عن افتتاح جملة من المشاريع بتكلفة 200 ألف دولار لمشاريع التطوير.

وأوضح م. أحمد الزيناتي مدير دائرة المشاريع والتطوير بالمجلس إنّ صيانة الصالة تضمن تجهيز وتطوير سقف الصالة وتركيب الإنارة وتخطيط الملعب، وأنّ طواقم المجلس تشرف على عدة مشاريع في الوقت الحالي وتسعى لإنهاء المرحلة الثالثة خلال الشهر الحالي.

حكمان يخوضان اختبارات دولية

إلى ذلك، يخوض المفوض الدوليّ حسين حمدان، والحكم الدوليّ سعيد ضيا زادة، مسابقات اختبارات تجديد الشارة الدولية لكرة السلة، التي أجريت خلال الفترة الماضية، ونجح حمدان وضيا في اختبارات لتجديد شارتهما الدولية منها اختبار اللياقة، واختبار القانون، واختبار تاريخ الفيبا، واختبار عن ميكانيكية التحكيم، والمراقب وتنظيم المسابقات. يذكر أنّ الحكمين ينتظران المرحلة المقبلة، وهي مرحلة التقييم من قبل الاتحاد الدولي لإعلان النتائج النهائية، وإصدار قائمة الحكام والمفوضين في حزيران المقبل، حيث تبدأ اختبارات الشارة من تاريخ 1 أيلول 2023 حتى 31 أب 2025. يذكر أن حمدان من أبرز خبراء السلة في فلسطين.