مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات للحشد دفاعًا عنه

القدس المحتلة – وكالة الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وطقوسا تلمودية في باحات "الأقصى"، بالإضافة إلى قيام عدد منهم بـ"السجود الملحمي" بالقرب من أبوابه.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال فرضت قيوداً على دخول المصلين والفلسطينيين للأقصى، تزامناً مع انتشار عسكري لجيش الاحتلال، لحماية المستوطنين خلال تنفيذ اقتحاماتهم.

وتصاعدت الدعوات المقدسية للحشد بقوة والرباط بشكل واسع في المسجد الأقصى، لإفشال أطماع الاحتلال الاستيطانية ومخططات السيطرة الكاملة على المسجد.

وشددت الدعوات على أن الحشد في باحات الأقصى يشكل قوة للمقدسيين، والرباط فيه يمثل درعاً لحمايته أمام اقتحامات المستوطنين المتزايدة، ومحاولات تنفيذ مخططات التهويد في مدينة القدس المحتلة.