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للفصل الدراسي الثاني 2022-2023م

تربية الوسطى تبدأ عملية الجرد العام لمستودع الكتب المدرسية

05 آذار / مارس 2023 01:39

غزة- وكالة الرأي 
بدأت مديرية التربية والتعليم بالوسطى بعملية جرد الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني بمستودع الكتب بالمديرية ومناقشة عدد من الأمور الفنية المتعلقة بعمل قسم الكتب، بحضور رئيس اللجنة مدير الدائرة الإدارية أ. ناصر السدودي، ورئيس القسم، ومحاسب القسم أ. سعيد صالح، وأمين المخزن أ. عبد الحافظ أبو عمرة.

وتكونت لجنة الجرد من رئيس قسم اللوازم أ. علاء العطار ورئيس قسم الحسابات أ. محمد أبو عمرة ورئيس شعبة الرقابة الداخلية أ. عبد الكريم بشير.

مدير الدائرة الإدارية أشاد بجهود قسم الكتب والإدارة العامة للكتب في تأمين الكتب المدرسية اللازمة عند بداية الفصل الدراسي، وأكد على أن المديرية تقوم بمتابعة استلام الكتب من المطابع وتوزيعها على المدارس والطلبة، وأضاف أن عملية الجرد تشمل كافة محتويات مستودع الكتب، وأن عملية الجرد السنوي تسبق عملية الجرد التي ستنفذها الوزارة في وقت لاحق.

بدوره، أوضح سعيد صالح جاهزية قسم الكتب لإجراء عمليات الجرد الدورية التي تنفذها اللجنة التابعة للمديرية ولجنة الجرد بالوزارة، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود طاقم العمل بالقسم وبمستودع الكتب.
 

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