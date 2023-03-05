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علماء فلسطين تحذر من اقتحام واسع للأقصى بعيد "المساخر"

05 آذار / مارس 2023 07:17

احتفال المستوطنين بعيد المساخر
احتفال المستوطنين بعيد المساخر

القدس المحتلة - وكالة الرأي :

حذرت رابطة علماء فلسطين من اعلان الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين تنظيم اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك وذلك خلال أيام الأسبوع الحالي بمناسبة ما يسمى عيد المساخر اليهودي.

وقالت الرابطة في بيان لها اليوم، إنه من المتوقع أن يقوم المستوطنين بارتداء ملابس تنكرية، وتنظيم مسيرات استفزازية في عدة مدن رئيسية يتخللها شرب الخمر بإفراط حتى الثمالة، وأداء طقوس ورقصات تلمودية غريبة، وما يسمى بـ"السجود الملحمي" عند أبواب الأقصى.

وأكدت أن المستوطنين يسعون من خلال أفعالهم لاستفزاز وإيذاء مشاعر الفلسطينيين خاصة والمسلمين عامة، وبحماية من قوات الاحتلال الصهيوني.

واستنكرت الرابطة بشدة الاعتداءات المتواصلة بحق قبلة المسلمين الأولى والمدينة المقدسة، والتي تأتي في إطار فرض السيطرة على المسجد الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانياً ومكانياً من خلال إحياء مناسبات وأعياد يهودية بشكل مكثف، أملاً في تحقيق حلم هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم.

ودعت الرابطة علماء المسلمين في كل مكان، وجماهير شعبنا الفلسطيني المبارك، بالوقوف أمام مسؤولياتهم للقيام بدورهم للدفاع عن المسجد الأقصى ومدينة القدس، فالأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم.

كما وطالب السلطة الفلسطينية في رام الله برفع يدها عن ملاحقة رجال المقاومة والتضييق عليهم حتى يستطيعوا أن يلجموا العدو الصهيوني ويجبروه على الاندحار من أراضينا.

وطالبتها كذلك بوقف التنسيق الأمني حقيقة بينها وبين الاحتلال وإلغاء كل الاتفاقيات المذلة وعلى رأسها اتفاقية العقبة المشؤومة.

 

 

 

 

 

 

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