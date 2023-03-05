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الاحتلال يبعد أسير من حيفا إلى الخليل بعد الإفراج عنه

05 آذار / مارس 2023 07:34

الأسير منير الرجبي
الأسير منير الرجبي

الضفة المحتلة - وكالة الرأي :

قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال أبعدت اليوم الأسير منير الرجبي (50 عاماً) إلى الضفة الغربية، بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال التي قضى بها 20 عاماً.

وقال النادي إن الأسير الرجبي من مواليد مدينة القدس ومن سكان حيفا، وإبعاده الاحتلال إلى مدينة الخليل في الضفة.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الرجبي قبل الافراج عن اليوم لمدة ساعات، ومن ثم نقلته إلى مدينة الخليل.

وقال النادي إن الاحتلال كان قد قرر إبعاد الرجبي عن مكان إقامته في حيفا، "وذلك قبل موعد الإفراج عنه بأيام، ما ينذر بمستوى المخاطر المتصاعدة، على مصير المئات من الأسرى المقدسيين، والأسرى الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948.

ووفق النادي فإن رجبي "معتقل منذ العام 2003، وسبق أن أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بسحب الهوية الإسرائيلية منه عام 2019".

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