الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار خفيفة

رام الله - وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، يوم الخميس المقل، غائماً جزئياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.