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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

06 آذار / مارس 2023 08:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت من نابلس كلا من: رائد شبيطة، ووضاح حجير، وتيسير القدرة، ومحمود الشامي، وعزيز ثوابتة، ووليد رمضان.

وأضاف المكتب، أن القوات اعتقلت 3 مواطنين من الخليل، وهم: أحمد حسن الفروخ، وأبي باجس المطور، والقيادي المحرر وحيد أبو ماريا.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر عمرو خالد فقها شرق طولكرم، ومنصور شلون من مخيم عقبة جبر في أريحا، والمحرر حسين أبو عكر من بيت لحم، ووديع أبو جليل من بلدة عناتا شرق القدس.

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