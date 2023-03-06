هل تعاني من جفاف اليدين؟.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج

يستثمر معظمنا وقتنا وأموالنا باتباع روتين للعناية بالبشرة، ولكن ماذا عن يديك؟ يعد جفاف اليدين أمرًا طبيعيًا تمامًا، ولكنه قد يكون مزعجًا.

تشير الأيدي الجافة إلى أن الجلد لا يستطيع إنتاج دهون كافية للحفاظ على رطوبته، ومن الضروري عدم إهمال يديك وحمايتها من التلف.

وفقا لموقع " OnlyMyHealth" يصعب تجنب جفاف اليدين نظرًا لكمية غسل اليدين والمواد الكيميائية والمهيجات البيئية التي تتعرض لها يديك باستمرار طوال اليوم.

ما الذي يسبب جفاف اليدين



الطقس السئ



ربما لاحظت كيف تجف بشرتك خلال الشتاء، ينتج جفاف اليدين والجلد عن انخفاض نسبة الرطوبة في الهواء، عندما يبرد ، يجف الهواء ، مما يجعل من الصعب على الجسم الاحتفاظ بالرطوبة.

مشاكل طبية



الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل مرض السكري والذئبة قللوا من الدورة الدموية في أيديهم، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تسبب الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية جفاف اليدين وتقشر الجلد.

مواد كيميائية



يمكن للمواد الكيميائية المستخدمة في المنظفات وغسول اليدين والصابون والمعقمات ومنتجات تصفيف الشعر وما إلى ذلك أن تهيج يديك وتتسبب في جفافهما.

علاجات طبيعية لعلاج جفاف اليدين



الترطيب

يعد ترطيب بشرتك خطوة أساسية للحفاظ على ترطيب بشرتك ومنعها من الجفاف، ضع مرطبًا في كل مرة تغسل فيها يديك لتحافظ على رطوبتها. يمكنك حتى استخدام زيوت مثل زيت جوز الهند لترطيب يديك.

ارتدِ القفازات

يجب على الأشخاص الذين تتلامس أيديهم كثيرًا مع الماء ، على سبيل المثال ، أثناء غسل الأطباق ، أن يفكروا في ارتداء القفازات. يساعد على منع الزيوت الطبيعية من الغسل بعيدًا عن بشرتك والحفاظ عليها محمية.

تقشير البشرة



هل تعلم أن تراكم خلايا الجلد الميتة يمكن أن يضر بشرتك ويؤدي إلى الجفاف؟ لذلك يجب تقشير يديك لإزالة خلايا الجلد الميتة ومنع الجفاف. يمكنك استخدام حجر الخفاف أو تحضير محلول من حبيبات السكر من زيت الزيتون للتقشير.

الصبار



يفيد الصبار صحتك وبشرتك بعدة طرق. ابدأ بوضعه على يديك كمرطب، خصائصه المضادة للالتهابات والمضادات الحيوية سوف تهدئ بشرتك وتوفر الرطوبة.