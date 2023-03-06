"بن غفير" يأمر بهدم المنازل بالقدس خلال شهر رمضان

القدس المحتلة - وكالة الرأي :

أفادت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أوعز لشرطة الاحتلال الاستمرار بهدف منازل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة خلال شهر رمضان.

وقالت قناة كان العبرية إن " قرار بن غفير يتناقض مع السياسة المتبعة في "إسرائيل" منذ سنوات بأنه يتم إيقاف أي عمليات هدم خلال رمضان خوفًا من اشتعال الأوضاع".

وأضافت القناة أن " مسؤولون كبار في مؤسسة الاحتلال الأمنية حذروا من هكذا خطوات لأنها تؤدي إلى تأجيج الأوضاع لا سيما في شهر رمضان، لكن بن غفير تجاهل هذه التحذيرات وطلب من الشرطة تنفيذ سياسته مهما كلّف الأمر".