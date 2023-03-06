ليفربول يسحق مانشستر يونايتد بسباعية في فوز تاريخي بالدوري الإنكليزي

حقق ليفربول فوزا كاسحا على ضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في مواجهات الفريقين على ملعب “أنفيلد” ، وهو الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري.

ورفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، ليحيي آماله في بلوغ أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 49 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم كودي جاكبو لليفربول في الدقيقة 43، وفي الدقيقة 47 أضاف زميله داروين نونيز الهدف الثاني، قبل أن يعود جاكبو ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 50 .

وفي الدقيقة 66 سجل محمد صلاح الهدف الرابع لليفربول، ثم سجل نونيز الهدف الثاني له والخامس للفريق المضيف في الدقيقة 75 .

وفي الدقيقة 83 عاد صلاح ليسجل الهدف الثاني له والسادس لليفربول، فيما اختتم روبرتو فيرمينو مهرجان الأهداف في الدقيقة 88.

(د ب أ)