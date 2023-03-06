توغل وأعمال تجريف للاحتلال شرق خانيونس

غزة - وكالة الرأي :

توغلت صباح اليوم الإثنين، آليات الاحتلال العسكرية، في الأراضي الزراعية الحدودية شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خانيونس جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية إن آليات عسكرية ترفقها جرافات توغلت نحو 50 متراً في أراضي المواطنين وشرعت بأعمال تجريف بها.

وجرى التوغل بإسناد من الآليات العسكرية المتمركزة على سواتر ترابية داخل الأراضي المحتلة بجانب السياج الفاصل.

وتتوغل قوات الاحتلال بشكل متكرر في الأراضي الزراعية الحدودية على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، حيث تقوم بأعمال تجريف وإطلاق نار على المزارعين في المكان.