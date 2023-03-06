يبلغ طوله 6 سم.. تفاصيل جديدة عن ولادة طفلة بذيل في البرازيل

كشف جراحون برازيليون، في تقرير حديث لإحدى المجلات العلمية، تفاصيل جديدة عن ولادة طفلة بذيل في البرازيل، يبلغ طوله 6 سم، كان مغطى بالجلد وبارزاً من ظهرها.



ونشرت مجلة "تقارير حالة جراحة الأطفال"، صوراً مدهشة للطفلة البرازيلية، والتي لم يكشف عن هويتها احتراما لخصوصيتها وعائلتها.

وكشفت الصور الفروق الكبيرة في جسد الطفلة، قبل وبعد خضوعها للعملية التي غيرت مجرى حياتها بالكامل.

وشخص الأطباء الطفلة عند ولادتها على أنها مصابة بـ"السنسنة المشقوقة"، وهي عيب خلقي نادر في العمود الفقري يحدث في الرحم، ويسبب فجوة في العمود الفقري.



وتعتبر هذه الحالة هي نوع من عيوب الأنبوب العصبي، وهو بنية بالجنين النامي تصبح في النهاية دماغ الطفل والحبل النخاعي والأنسجة التي تحيط بهما.

وكشف الأطباء من مستشفى للأطفال في ساو باولو، إن الذيل انتشر من المنطقة القطنية العجزية. وشخص الفريق هذه الأنسجة الزائدة على أنها "ذيل بشري زائف".

وتظهر الصور الملتقطة للطفلة، عقب مرور ثلاث سنوات على والدتها، تمكن الجراحون من إزالة الذيل لها.

يشار إلى أن عدداً من دول العالم، كانت قد شهدت تسجيل أقل من 200 حالة من هذه الظاهرة على مر التاريخ، وهي حالة غير طبيعية في أثناء الحمل.