عملية جراحية نادرة.. أربعينية تلد طفلا حملت به خارج الرحم 9 أشهر

تمكنت إحدى الفرق الطبية السعودية، في إجراء عملية توليد غير مألوفة لسيدة أربعينية تعاني من الحمل خارج الرحم.

وفي التفاصيل، أعلنت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، حضور سيدة سعودية في العِقد الرابع من عمرها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وشكت معاناتها من آلام شديدة في البطن.

وبيّنت السيدة أنها حامل في شهرها التاسع، واثبتت الفحوصات الأولية بأشعة الموجات فوق الصوتية التي خضعت لها فور وصولها المستشفى أن حملها "خارج الرحم"، رغم الحجم الطبيعي للجنين، وعدم وجود نقص في "السائل الأمينوسي"، وهو ما شكّل خطورة على حياتها وجنينها.

وأكدت المستشفى، أن أحد فريقها الطبية المتخصصة قام على الفور تنويمها في قسم الحوامل عالية الخطورة، في حالة نادرة الحدوث، وغالبًا لا يستمر الحمل حتى الشهر التاسع.



وأضافت مستشفى الدمام، أن الفريق الطبي قرّر توليدها عبر "العملية القيصرية"، في عملية نادرة استغرقت 4 ساعات؛ نتيجة الحمل "خارج الرحم"، وتحديدًا في التجويف الباطني، وكانت الطفلة داخل الغشاء الأمينوسي بين الأحشاء والمشيمة ومنغرسة في الأنبوب والمبيض الأيسر للرحم وملتصقة بالأحشاء وأجريت العملية بنجاح.

ووفقاً لبيان المستشفى، فقد تم استخراج الجنين الذي يزن 2.8 كيلوجرام، وهو والدته بصحة جيدة حالياً بعد أن خضعا للرعايا الصحية اللازمة.

وشددت مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، عقب خروج السيدة ونجلها على أهمية التزام السيدات بالمتابعة المنتظمة منذ المراحل الأولى للحمل وحتى الولادة؛ للاطمئنان على صحة الجنين ووالدته، وحتى لا تتكرر مثل هذه الحالات التي قد تشكّل خطورة على صحتهما.

يشار إلى أن هذا الإنجاز الطبي يعد الثاني من نوعه للمستشفى، وذلك بعدما نجحت إحدى فرسقها الطبية فس إجراء عملية مشابهة في عام 2019.