الصحة: إجراء زراعة قرنية لمريض ستيني يعاني من مشاكل معقدة

غزة - وكالة الرأي

أجرى د. حسام داوود استشاري أول طب وجراحة العيون والمدير الطبي لمستشفى العيون، عملية زراعة قرنية وصفت بالمعقدة لمريض يتجاوز الستين من عمره يعاني من انعدام الرؤية في العين.

وعزا د.داود سبب تعقيدات هذه العملية كون المريض يعاني من ثقب في القرنية ناتج عن ذوبان في نسيج القرنية والتصاقات بين القزحية والقرنية، والقزحية والعدسة اضافة الى وجود مياه بيضاء في العدسة مع عتامة شديدة على نسيج القرنية.

وفى تفاصيل العملية، يوضح د.داود خلال لقاء إعلامي، أنه ومن خلال فتحة جانبية للعين تم إزالة الالتصاقات بين القرنية والقزحية وبين القزحية والعدسة، وبعد ذلك تم تركيب جهاز لبؤبؤ العين واستئصال المياه البيضاء وتنظيف محفظة العدسة، ومن ثم زراعة العدسة اللينة، وتم رفع الجهاز بنجاح وبعد ذلك زراعة القرنية، لافتا الى أن العملية استمرت لساعة ونصف.

يذكر أنه تم اجراء (77) زراعة قرنية حتى اللحظة ضمن البرنامج الوطني لزراعة القرنيات.