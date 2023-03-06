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الطاقم الطبي بمجمع الشفاء والوفد الفرنسي يجريان 19 تدخلاً جراحياً

06 آذار / مارس 2023 10:16

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غزة - وكالة الرأي

قال د. أشرف البياع رئيس قسم جراحة اليد والأعصاب الطرفية بمجمع الشفاء الطبي، إن  الوفد الطبي الفرنسي المتخصص بجراحة اليد والأعصاب الطرفية مجمع الشفاء الطبي، وبمشاركة الطاقم المحلي، أجرى 19 عملية جراحية نوعية وذات مهارة عليا.

وأشار  الدكتور البياع إلى أنها كانت من العمليات المصنفة للتحويل للعلاج بالخارج وبحمد الله تم إجرائها بنجاح كبير بمجمع الشفاء الطبي، بمعدل 3-4 حالات يوميا على مدار ستة أيام، كما وتم الكشف على 43 حالة مرضية أعدت مسبقا في قوائم تتعلق بجراحة اليد والأعصاب.

وغادر الوفد الطبي الفرنسي المتخصص بجراحة اليد والأعصاب الطرفية مجمع الشفاء الطبي، برئاسة البروفيسور كريستوف أوبرلان والوفد المرافق بعد مكوثه بالمجمع، لمدة أسبوع أجرى خلاله وبمشاركة الطاقم المحلي العديد من العمليات الجراحية الصعبة والكشف عن المرضى.

 وبين د. البياع أن الوفد نجح بتقديم خدمة طبية مميزة لمرضى قطاع غزة المحاصر خلال زياراته المتكررة للقطاع المحاصر، التي ساهمت بشكل كبير في تطوير العمل الطبي وتدريب أطباء البورد.

بدوره، أعرب د.محمد ابو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي عن شكره العميق الى جميع الطواقم المحلية وللوفد الفرنسي برئاسة البروفيسور كريستوف اوبرلاين، وحرصهم المتواصل لزيارة قطاع غزة والتخفيف من معاناة المرضى، وتدريب الطواقم الطبية وصقل مهاراتهم بالخبرات العلمية والعملية.

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