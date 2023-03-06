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أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة الفوج العاشر من المعتمرين

06 آذار / مارس 2023 10:37

أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة الفوج العاشر من المعتمرين
أطقم

رفح - وكالة الرأي :

سهّلت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني مغادرة الفوج العاشر من معتمري قطاع غزة، صباح اليوم، باتجاه بيت الله الحرام عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وعملت أطقم الهيئة منذ سـاعات الصباح الأولى، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

ومن المقرر أن يغادر الفوج العاشر، البالغ عدده 620 معتمراً على دفعة واحدة خلال اليوم، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة، أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليوم.

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