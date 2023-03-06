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دعت شعبنا لإسناد حراكهم

الحركة الأسيرة: عنوان معركتنا الحالية "الحرية" فقط

06 آذار / مارس 2023 10:44

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:

قالت الحركة الأسيرة، إن العنوان الوحيد لهذه المرحلة التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال هي "الحرية" فقط.

وأضافت الحركة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الإثنين: "إن الحملة التي تُشن ضدنا من قبل الاحتلال بدءًا بالسعي لإقرار قانون إعدامنا وانتهاء بأدق تفاصيل حياتنا ومنجزاتنا هي حملة مستمرة ولن تتوقف تلقائياً".

وأكدت أن ما يتعرض له الأسرى يتطلب تضافر الجهود ورص الصفوف لإسنادهم في حراكهم المتواصل، مشددةً على أن دور شعبنا الفلسطيني مهم جداً.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الـ 21 على التوالي خطوات العصيان والاحتجاج ردًا على إجراءات إدارة السجون والمتطرف (بن غفير) بحقهم.

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