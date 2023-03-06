كتلة الصحفي: لن نسمح باستمرار اختطاف نقابة الصحفيين

غزة - وكالة الرأي:

أكدت كتلة الصحفي الفلسطيني، أنها لن تسمح باستمرار اختطاف نقابة الصحفيين، معربةً عن رفضها لما جاء في مؤتمر النقابة الاستثنائي الذي نظمته دون إجماع.

وقالت الكتلة خلال وقفة نظمتها اليوم الإثنين شارك فيها عشرات الصحفيين، إن ما حدث في المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين يرسخ سياسة التفرد وعدم الشراكة.

وبينت أن نقابة الصحفيين أصبحت وكأنها مؤسسة إعلامية لتنظيم واحد، مشددًة على أنه من حق الصحفيين التمسك بإصلاح النقابة وفق مسار نقابي وقانوني متفق عليه.

وحذرت من استكمال مسرحية الانتخابات القادمة إذا لم يتم التوافق على مطالب الصحفيين، مستطردة: "لن نسمح باستمرار اختطاف نقابة الصحفيين".