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"القضاء العسكري" يتلف حبوب ومواد مخدرة

06 آذار / مارس 2023 02:02

غزة - وكالة الرأي :

أتلفت هيئة القضاء العسكري، الإثنين، 116 كجم من الحبوب والمواد المخدرة، التي تم ضبطها منذ شهر نوفمبر الماضي، في قضايا التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية لقطاع غزة.

وأوضحت هيئة القضاء العسكري أن الإتلاف تم في أفران خاصة في منطقة "وادي غزة" جنوب شرق محافظة غزة، بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، وبحضور ممثلين عن وزارة الصحة والمراقب العام لوزارة الداخلية.

وقالت هيئة القضاء العسكري إن المواد التي تم إتلافها تتمثل في الكميات التي تم ضبطها وتحريزها خلال القضايا التي تختص بها هيئة القضاء العسكري، وهي قضايا التهريب "الجلب من الخارج".

وأشارت أن المواد المُتلفة تشمل 1027 فرش حشيش، و37 ألف و992 حبة مخدرة، بالإضافة إلى أعشاب مخدرة "بانجو وماريجوانا " بوزن قرابة 28 جرام.

وأفادت هيئة القضاء العسكري أن المواد المخدرة المتلفة محرزة على ذمة قضايا جنائية في هيئة القضاء العسكري، وتمت مصادرتها والبت فيها قضائيا واستكملت كافة الإجراءات القانونية التي توجب إتلافها والتخلص منها.

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