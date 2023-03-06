مستوطنون يقتحمون أطراف حي الطيرة برام الله

الضفة المحتلة-الرأي:

اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، أطراف حي الطيرة، بمدينة رام الله المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة، فيما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.