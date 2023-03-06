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بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون أطراف حي الطيرة برام الله

06 آذار / مارس 2023 06:00

مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون أطراف حي الطيرة برام الله
مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون أطراف حي الطيرة برام الله

الضفة المحتلة-الرأي:

اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، أطراف حي الطيرة، بمدينة رام الله المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة، فيما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

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