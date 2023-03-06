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عكرمة صبري: "بن غفير" يسعى لفرض واقع جديد بالأقصى

06 آذار / مارس 2023 07:35

الضفة المحتلة-الرأي:

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ "عكرمة صبري": "إن مخططات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" حول السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى في العشر الأواخر من شهر رمضان استفزازية وعدوانية".

وأوضح "صبري"، أن "بن غفير" يريد إلغاء ما هو مألوف داخل الأقصى خلال رمضان، بهدف فرض واقع جديد في المسجد، مشيرًا إلى أن ما يحاول تمريره هناك مخططاً ومبيتاً مسبقاً بدعم وتسهيل من حكومة الاحتلال.

ودعا إلى مواجهة مخططات المستوطنين التهويدية بتكثيف الرباط وشد الرحال إلى الأقصى في جميع الأوقات خاصة من جميع الفلسطينيين، محذرًا من خطورة تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد خلال رمضان.

 وأكد خطيب الأقصى على حق المسلمين الشرعي والإيماني في المسجد المبارك، بـ"قرار من رب العالمين وليس بقرار من هيئة أمم ولا مجلس أمن"، وفق تعبيره.

وطالب المتطرف "بن غفير" أمس الأحد، شرطة الاحتلال بإبقاء المسجد الأقصى مفتوحًا للاقتحامات في العشر الأواخر من رمضان.

وجاءت تصريحاته ردًا على اقتراح قيادة شرطة الاحتلال بضرورة الحفاظ على السياسة السابقة وإغلاق المسجد الأقصى أمام المقتحمين في العشر الأواخر.

وطالبت "جماعات الهيكل" المزعوم إغلاق الأقصى أمام المسلمين في الأسبوع الثالث من رمضان، لإفساح المجال لاقتحامات "الفصح" العبري، معتبرة أن "رمضان هذا العام سيكون اختبارًا لبن غفير ليثبت أنه المالك الحقيقي للأقصى".

ودعا المستوطنون لاقتحام واسع للأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمناسبة ما أسموه "عيد المساخر اليهودي".

فيما تصاعدت الدعوات المقدسية للحشد والرباط بشكل واسع في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال الاستيطانية بـ"عيد المساخر".

وأكدت الدعوات أن الحشد والرباط في الأقصى يشكل قوة للمقدسيين ويمثل درع لحمايته أمام اقتحامات المستوطنين المتزايدة.

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