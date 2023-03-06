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تحسن الوضع الصحي للأسير المصاب "أمير البس"

06 آذار / مارس 2023 09:07

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الإثنين، بأن الوضع الصحي للطفل المصاب "أمير البس" آخذ بالتحسن والاستقرار.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن محاميها تمكن من زيارة الطفل "أمير البس" في مستشفى "شعاريه تصيدك" حيث ما زال يرقد في قسم العظام وما زال بحاجة لمتابعة صحية، مشيرةً إلى أنه قد خضع أمس لعملية في قدمه اليمنى، وتم وضع "براغٍ" له في منطقة الإصابة .

وذكرت أنه من المقرر أن تعقد له جلسة تمديد توقيف يوم الأربعاء المقبل، في محكمة الاحتلال العسكرية بسجن "عوفر".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد أطلقت النار على الطفل أمير البس (12 عاما) أول أمس عند مدخل مخيم العروب، شمال الخليل، وأصابته في قدمه اليمنى، قبل أن تعتقله.

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